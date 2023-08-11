Утяшева рассказала о влиянии Винер на ее брак с Волей

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева в эфире телеканала «Россия-1» призналась, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в начале их отношений с Павлом Волей имела серьезный разговор с шоуменом.

«Она говорит: «Пусть этот парень мне наберет». И Павел Воля набрал Ирине Александровне. Она ему сказала одно: «Ты с ней не играешься? Девочке очень плохо. У тебя какие намерения — на ней жениться?» Он сказал: «Да, я хочу на ней жениться». Она ответила: «Женись, потом поговорим», — сказала Утяшева.

Утяшева является двукратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике (команда). С 2002 года спортсменка тренировалась под руководством Ирины Винер и Веры Шаталиной. В 2006 году Утяшева повредила колено и завершила профессиональную карьеру.

25 ноября 2012 года девушка вышла замуж за актера и шоумена Павла Волю. 14 мая 2013 года в Майами родила сына Роберта, 5 мая 2015 родила дочь Софию.

В 2023 году Воля и Утяшева запустили реалити «Выжить в Дубае», где стали ведущими.

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