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Александр Емельяненко готов заменить брата Федора в поединке против Майка Тайсона

Промоутер Хрюнов рассказал о желании Емельяненко-младшего выйти на бой с Тайсоном

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alexemelyanenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Промоутер Владимир Хрюнов считает, что боксерский поединок между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном вызовет повышенный интерес у общественности. Его слова передает РИА Новости.

«Не будем говорить о месте проведения боя, но Федор своей карьерой заслужил подобный бой. Кстати, вчера разговаривал с Александром Емельяненко, его эти новости очень возбудили. Сказал, что, если у Федора не получится, готов выскочить против Тайсона, он сейчас в хорошей форме. Не сомневаюсь, что Федора и Тайсона захотят посмотреть все. Даже те, кто будет находиться за десять километров от места проведения, возьмут подзорные трубы», — сказал Хрюнов.

Федор Емельяненко заявил в YouTube-шоу The MMA Hour, что хотел бы провести бой против Майка Тайсона по правилам бокса. Ожидается, что поединок может пройти в Саудовской Аравии, хотя изначально он планировался в России. Федор Емельяненко является бойцом смешанного стиля, экс-чемпионом промоушена Pride, а также чемпионом мира по самбо и боевому самбо. Майк Тайсон — суперзвездный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Ранее Цзю объяснил, почему бой между Емельяненко и Тайсоном не состоится.

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