Панарин выбрал между Москвой, Санкт-Петербургом и Нью-Йорком

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что город Коркино, в котором он родился, всегда у него в сердце, передает «Матч ТВ».

«Москва, Санкт‑Петербург или Нью‑Йорк? В целом везде чувствую себя хорошо. Но по состоянию души, Коркино всегда у меня будет в сердце в любом случае. В любом случае, Россия — Родина», — сказал Панарин.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом розыгрыше Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вылетел в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси». Панарин провел в плей-офф все семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

В регулярном чемпионате россиянин сыграл 82 матча, отметившись 29 заброшенными шайбами и 63 голевыми передачами.

Ранее в США назвали главную проблему Панарина.