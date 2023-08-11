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Главный тренер «Интер Майами» оценил игру Месси за клуб

Главный тренер «Интер Майами» Мартино: Месси ведет нас за собой, как Аргентину

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что форвард Лионель Месси ведет клуб за собой, передает ESPN.

«Он делает здесь не что иное, как то, что мы видели на чемпионате мира с Аргентиной. Лидерство Лео на поле и за его пределами было заметным в последние годы», — сказал Мартино.

Месси этим летом сменил свой клуб. После двух лет в «Пари Сен-Жермен» игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с «Интер Майами» и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату.

В своем четвертом матче в составе «Интер Майами» Лионель Месси в 1/8 финала Кубка лиг против «Далласа» отметился дублем. Во втором матче он дважды забил «Орландо». В ночь на 26 июля аргентинец отметился дублем в игре с «Атлантой Юнайтед» всего за 22 минуты. В дебютном матче Месси забил гол в добавленное время и принес команде победу над «Крус Асуль».

Ранее Месси вошел в топ-4 бомбардиров «Интер Майами» после четырех игр за клуб.

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