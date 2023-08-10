Лучший вратарь прошлого сезона КХЛ: мне платят максимально возможную зарплату

Вратарь владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» Никита Серебряков заявил, что руководство его команды предложило ему максимальные условия, исходя из возможностей организации. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«У нашего клуба не самый большой бюджет, но я считаю, что мне предложили максимальные условия, которые возможны в этой команде», — сказал Серебряков.

В СМИ сообщалось, что зарплата Серебрякова составляет 47 миллионов рублей в год. В прошлом сезоне он был признан лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Серебряков перешел в «Адмирал» из нижегородского «Торпедо» в сезоне 2021/2022. До выступления в «Торпедо», цвета которого вратарь защищал один сезон, он также выступал за клуб из Владивостока.

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