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Колыванов считает серьезным отрыв «Спартака» от «Зенита»

Тренер Колыванов: если «Зенит» проиграет «Спартаку», догнать будет сложно

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом российский футболист, экс-форвард сборной России Игорь Колыванов, ныне возглавляющий выступающий во Второй лиге ивановский «Текстильщик», рассказал «Газете.Ru», что «Зенит» находится в непростой ситуации, уже отставая от «Спартака» на пять очков после всего трех сыгранных в РПЛ туров.

«Сейчас еще только начало сезона. Понятно, что и «Спартак» еще где-то будет терять очки, и другие команды. Но отставать… Сейчас пять очков, будет восемь, если «Зенит» проиграет «Спартаку». Это уже ощутимая разница. Догонять всегда тяжелее, поэтому «Зениту» нужно сейчас много сил приложить, чтобы очки больше не терять. Но это будет непросто. Чемпионат такой более-менее ровный стал. Другие команды – ЦСКА, «Динамо» подтянулись и будут потихонечку прибавлять, тот же «Локомотив». Естественно, и «Спартак» с «Краснодаром», которые еще не теряли очков», — подчеркнул Колыванов.

«Спартак» и «Краснодар» делят лидерство в турнирной таблице РПЛ после трех туров с девятью очками, «Зенит» в своем активе имеет всего четыре балла. Красно-белые и сине-бело-голубые встретятся в очном противостоянии уже в пятом туре.

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