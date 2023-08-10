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Пауэрлифтер Кокляев назвал фаворита в поединке Федора Емельяненко с Тайсоном

Пауэрлифтер Кокляев: Федор Емельяненко будет фаворитом в бою с Тайсоном

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Пресс-служба телеканала «Т24»

Знаменитый пауэрлифтер и шоумен Михаил Кокляев, многократный чемпион страны по тяжелой атлетике, а также участник боев в Поп-ММА в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, почему считает Федора Емельяненко фаворитом в возможном поединке с Майком Тайсоном, хотя тот должен пройти по правилам бокса.

«Я же не боксер, но, честно скажу, в любом случае, отдаю пальму первенства Федору. Не потому что он мой соотечественник, а потому что он – пахарь. Глядя на Майка Тайсона, почему-то постоянно попадаются истории пятьдесят на пятьдесят. В половине случаев такие его мудрые и философские мысли, а в половине случаев он что-то употребляет. Поэтому, думаю, это может сослужить ему нехорошую службу. А вот Федор пахарь. За счет своего упорства и характера у него есть хорошие шансы выиграть у Майка Тайсона», — уверен Кокляев.

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал в шоу The MMA Hour, что хотел бы провести бой со звездным в прошлом боксером Майком Тайсоном. Поединок может пройти в Саудовской Аравии в карде с Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Ранее непобежденный российский боец снялся с поединка на турнире UFC.

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