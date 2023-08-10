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Призерка Игр: надеюсь, у МОК хватит здравого смысла допустить россиян до Олимпиады

Теннисистка Петрова: без россиян на мировой арене все не так красочно

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Toby Melville/Reuters

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова в интервью «Газете.Ru» выразила надежду, что российские спортсмены cмогут принять участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Хочется верить, что у Международного олимпийского комитета (МОК) хватит здравого смысла допустить наших спортсменов хотя бы до Олимпийских игр, потому что это такое событие, которое проходит раз в четыре года, и все спортсмены к нему подходят по-особенному. У кого-то, кто сейчас не попадет на Олимпиаду, может не сложиться дальнейшая спортивная карьера.

Думаю, глава МОК Томас Бах понимает серьезность ситуации. Мне кажется, на мировой арене не хватает наших спортсменов и конкуренции. Все не так красочно, как если бы выступали мы», — сказала Петрова.

Международный олимпийский комитет отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Решение об участии россиян в Играх-2024 отложено на неопределенный срок. На пресс-конференции МОК Бах заявил, что решение будет принято «не ранее, чем за год до Олимпиады».

Ранее призерка Игр заявила, что российские теннисисты переживут отказ украинцев пожимать им руки.

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