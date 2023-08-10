Российский футболист объяснил, зачем ударил соперника в чемпионате Израиля

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов раскрыл подробности инцидента с дракой во время своего выступления в чемпионате Израиля. Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

«Если вы видели тот матч, то знаете, что первым ударили меня — кулаком по затылку. У меня последовала ответная реакция. А что я должен был делать? Если тебя ударят, ты будешь стоять?

Если меня бьют, я бью в ответ. Я никогда первым человека не бил. Когда меня ударят, ответный удар — это естественная реакция. Я вырос в Дагестане, там так делается. Если вы знаете Дагестан», — сказал Сулейманов.

Сулейманов был дисквалифицирован за драку в матче против «Маккаби» Хайфа на 10 матчей. Российский игрок дал пощечину полузащитнику соперников Долеву Хазизу.

После окончания аренды летом 2023 года нападающий вернулся в «Краснодар». В трех стартовых турах Сулейманов не появлялся на поле в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). В Кубке страны он провел одну игру, не отметившись результативными действиями. «Краснодар» вместе со «Спартаком» является лидером чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Зенит» был наказан за проведение чемпионского парада.