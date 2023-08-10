Призерка Олимпиады: боюсь, что Хачанов пропустит остаток сезона-2023 из-за перелома

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова в интервью «Газете.Ru» проанализировала ситуацию Карена Хачанова, который получил стрессовый перелом и не играл с июня, лишь недавно вернувшись к тренировкам.

«У меня было два стрессовых перелома — и в правой, и в левой стопе. В первый раз это случилось в начале сезона, у меня долго шел воспалительный процесс, и вернулась я только к US Open — то есть не играла с января по август.

Во второй раз восстановление прошло быстрее: мне очень повезло с врачом. За два месяца восстановилась. Но потом, когда ты возвращаешься, это очень болезненно. При нагрузке нога ноет, болит, и надо все время поддерживать форму», — сказала Петрова.

По мнению призерки Игр, Хачанов не сможет вернуться на соревнования до следующего года, поскольку осенью начнутся турниры на покрытии «хард», что неблагоприятно скажется на ноге при подобных проблемах со здоровьем.

«Боюсь, Карен может вообще не участвовать в турнирах этого сезона, потому что возвращение сразу на жесткое покрытие может спровоцировать рецидив.

Я бы на его месте взяла паузу и вернулась в хорошей форме к следующему сезону. А сейчас он может проводить время с семьей — у него же родился второй сын. Это будет хорошей эмоциональной подзарядкой», — отметила Петрова.

Ранее первая ракетка России опустилась на три строчки в мировом рейтинге.