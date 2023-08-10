Призерка Олимпиады: видно, что Алькарас пытается подражать Надалю

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова в интервью «Газете.Ru» назвала три качества Карлоса Алькараса, благодаря которым он выиграл последний турнир «Большого шлема» — Уимблдон, одолев в финале Новака Джоковича.

«Во-первых, молодость. Во-вторых, он фанат своего дела, — видно, что пытается подражать Рафаэлю Надалю. Надаль берет ребят в свою команду, играет с ними спарринги и наверняка чем-то помогает Алькарасу.

В-третьих, у Алькараса сумасшедшая физика, «футбольные» ноги. Он очень быстрый и резкий. Это полностью сформированный игрок: физика, хорошие передвижения, очень резкие удары.

Я считаю, что на данный момент физически сильнее Алькараса нет никого в туре», — сказала Петрова.

20-летний испанский теннисист победил Джоковича в финальном матче Уимблдона в пяти сетах со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Алькарас является первой ракеткой мира согласно рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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