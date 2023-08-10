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Украина одобрила проект, требующий пожизненно дисквалифицировать саблистку Смирнову

Верховная рада призвала FIE извиниться перед саблисткой Харлан

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Imago/Matteo Arnoul / LiveMedia/Global Look Press

Верховная рада Украины одобрила проект, который призывает Международную федерацию фехтования (FIE) полностью отменить дисквалификацию Харлан и пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Украины, олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк.

Верховная рада требует привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации своей спортсменки. Также украинцы просят принести Харлан извинения.

27 июля украинка победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Спортсменка была дисквалифицирована на личный турнир.

По словам министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта МОК предоставит Харлан дополнительную олимпийскую лицензию для участия в Играх 2024 года, если она сама не сможет пробиться туда.

Ранее Харлан рассказала о своем состоянии после скандала со Смирновой на ЧМ.

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