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Ротенберг о IIHF: без нас они не могут, у них все рухнуло

Ротенберг считает, что IIHF обанкротится без участия России

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что российские хоккеисты готовы к возвращению на международную арену в любое время. Его слова передает «Матч ТВ».

«Скажут нам: «Возвращайтесь через месяц» — мы готовы. Через год — мы готовы. Парни сразу же, с листа смогут сыграть против Канады и других стран.

А без нас они не могут! У них все рухнуло. У нас много болельщиков на трибунах, у нас есть партнеры. А у них нет болельщиков и партнеров. Экономическая модель устремилась вниз. Пройдет еще какое‑то время, и они просто обанкротятся. Это будет плохо для всего мирового хоккея. Мы не должны этого допускать», — сказал Ротенберг.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на допуск к международным соревнованиям.

Ранее в ФХР высказались о натурализации хоккеистов.

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