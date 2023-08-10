Российская теннисистка рассказала о боязни звездной болезни

Российская 16-летняя теннисистка Алина Корнеева призналась, что в 11 лет родители остановили ее от развития звездной болезни. Ее слова передает «Чемпионат».

«Не могу сказать, что жизнь изменилась. Но приятно, что берут много интервью. Допустим, прихожу на тренировки в Москве, и маленькие дети, кто только начинает играть в теннис, постоянно спрашивают, узнают, смотрят. Это приятно. Пока все то же самое.

Тем более я очень боюсь звездной болезни — был в моей жизни такой период в течение одной недели в 11 лет. Но родители сразу сказали: «Алина, приостановись!» — сказала Корнеева.

Корнеева является победителем юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2023 году.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) первую строчку продолжает удерживать польская теннисистка Ига Свентек. У нее 9490 очков. На втором месте располагается представительница Белоруссии Арина Соболенко (8845 очков). Тройку лидеров замыкает казашка, ранее выступавшая за Россию, Елена Рыбакина (5465 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (3015 очков), расположившаяся на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что первая ракетка России опустилась на три строчки в рейтинге WTA.