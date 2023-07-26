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Украинский полузащитник «Челси» Мудрик процитировал легендарную фразу Аршавина

Полузащитник «Челси» Мудрик призвал не ожидать многого от других людей, чтобы не разочароваться

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Phil Noble/Reuters

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик заявил, что его не волнуют ожидания других людей насчет его результативности.

«Если люди много ждут от кого-то, то это их проблемы. Потому что они это ожидают.

Посмотрите, мы с Джексоном впервые сыграли вместе. Только представьте, что мы можем сделать», — приводит слова Мудрика Standard.

Подобную фразу в 2012 году после чемпионата Европы высказал полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин, ответив на претензию по игре фразой: «Ваши ожидания — ваши проблемы».

22-летний вингер впервые отличился за «Челси» в товарищеской игре с «Брайтоном» на турне в США.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Всего в АПЛ Мудрик в сезоне 2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами, отдав две результативные передачи.

Ранее экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предложил разрешить пить водку на футболе.

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