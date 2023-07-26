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Теннисистка Потапова выложила привлекательное фото из бассейна

Теннисистка Потапова опубликовала новую фотографию из отпуска

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anapotapovaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская теннисистка Анастасия Потапова, выигравшая юниорский «Уимблдон» в 2016 году, опубликовала в своих социальных сетях новую фотографию из отпуска.

Спортсменка показала, как плавает в бассейне, лежа на надувном матрасе.

Подписчики Потаповой положительно оценили ее новый пост, оставив более десятка восторженных откликов в комментариях.

Россиянка не смогла приехать на турнир в Гамбурге, который проходит на этой неделе, из-за проблем с визой.

В 2022 году Потапова добралась до полуфинала соревнований, где с результатом 3:6, 5:7 уступила эстонской теннисистке Анетт Контавейт.

В рейтинге женской ассоциации тенниса (WTA) россиянка занимает 25-ю строчку.

Ранее подписчики оценили новое фото теннисистки Елены Рыбакиной с отдыха в Италии.

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