Экс-футболист украинского «Шахтера» не хочет переходить в «Зенит»

Бразильский футболист лиссабонской «Бенфики» Давид Нерес не хочет переходить в петербургский «Зенит». Об этом сообщает A Bola.

По данным издания, 26-летний игрок комфортно чувcтвует cебя в Португалии. Также он не хочет переходить в клуб из cтраны, вовлеченной в конфликт, из-за которого он покинул украинcкий «Шахтер», не cыграв за него ни одного матча.

Кроме этого Нерес хочет помочь «Бенфике» удачно выступить в Лиге чемпионов.

25 июля журналист Иван Карпов сообщал, что «Зенит» предложил €21 млн за бразильца, на что португальцы ответили отказом.

Нерес — воспитанник бразильского клуба «Сан-Паулу». За «Бенфику» он выступает с 2022 года. В прошлом сезоне он забил 12 мячей и сделал 16 результативных передач в 48 матчах.

До перехода в «Шахтер» он выступал за амстердамский «Аякс». Футболист провел семь матчей в составе сборной Бразилии и забил один мяч.

Ранее болельщики «Зенита» освистали новичка клуба.