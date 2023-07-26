Президент РПЛ назвал плюс от рекордного трансфера Малкома

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев считает переход футболиста петербургского «Зенита» Малкома в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии отличной рекламой чемпионата России. Его слова передает «Матч ТВ».

«С одной стороны, от нас уехал лучший футболист минувшего сезона, причем, однозначно лучший — это показало голосование. Нас расстраивает, когда РПЛ теряет главную звезду.

С другой стороны, мы понимаем, какие сейчас реалии — активность клубов из Саудовской Аравии, тот факт, что мы не играем в еврокубках. Это точно не способствует удержанию и привозу новых звезд. Тем не менее из чемпионата России уезжает игрок за рекордные для Саудовской Аравии €60 млн.

Трансфер Малкома — отличная реклама для РПЛ. Из нашего чемпионата можно уехать за рекордные деньги в другую лигу. Когда клубы будут вести переговоры по другим игрокам, этот трансфер будет способствовать приезду новых звезд», — сказал Алаев.

24 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком будет продан в «Аль-Хиляль». Медведев отметил, что трансферное соглашение подписано. Сумма сделки составит €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24.

Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». В составе сине-бело-голубых он провел 109 матчей во всех турнирах и забил 42 мяча. Игрок помог команде одержать по четыре победы в чемпионате и Суперкубке России, также завоевал Кубок страны.

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