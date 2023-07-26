Тактаров рассказал, как российскому бойцу Павловичу раскрутить себя на Западе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров выразил мнение, что первому номеру рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Сергею Павловичу нужно раскрутить себя так, чтобы о нем знали не только фанаты MMA. Слова Тактарова приводит «Спорт-Экспресс».

«На Западе Павлович не такая раскрученная фигура. Ему надо сейчас максимально себя раскрутить.

Если бы я был его менеджером, то в стороне от спорта сделал бы какие-то события, чтобы его узнали зрители. Те, которые платят: европейские, американские, новозеландские, с острова Фиджи, откуда угодно, зрители, которые его не знают.

Не знаю, как бы я это сделал. Может быть, отправил бы в какую-нибудь игру на выживание, придумал бы какую-нибудь историю, подослал бы к нему каких-нибудь байкеров, человек 20, в каком-нибудь баре, чтобы он их там расшмалял и все, с ним бы все захотели драться.

Тогда бы под него нашлось бы финансирование», — сказал Тактаров.

4 июля Павлович поднялся на первую строчку рейтинга тяжеловесов UFC. Он сместил с первой позиции Сирила Гана из Франции, который теперь находится на второй позиции.

Павлович в своей карьере провел 19 поединков, в которых одержал 18 побед.

Ранее Олег Тактаров резко высказался об Александре Емельяненко.