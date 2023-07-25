Нигматуллин предрек Пиняеву и Захаряну завершение карьеры, если они перейдут в «Зенит»

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что игроку красно-зеленых Сергею Пиняеву и хавбеку столичного «Динамо» Арсену Захаряну не следует переходить в петербургский «Зенит», передает «Чемпионат».

«Не думаю, что сейчас Пиняев и Захарян направятся в «Зенит». Их там развратят деньгами, и все. На этом они закончат, как и многие футболисты «Зенита», которые переходят туда», — сказал Нигматуллин.

17-летний Сергей Пиняев перешел в стан «железнодорожников» в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за самарские «Крылья Советов».

В прошлом сезоне РПЛ игрок принял участие в 20 встречах, забив пять голов. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Летом 2022 года «Челси» предлагал за Захаряна 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

В январе стало известно о сохранении интереса «Челси» к россиянину, однако он больше не является для англичан приоритетным вариантом. С момента прихода к власти Тодда Боули клуб потратил более полумиллиарда фунтов стерлингов на трансферы игроков.

Ранее в «Фейноорде» не стали отрицать информацию об интересе к Захаряну.