Валуев призвал российских спортсменов следить за языком

Депутат Госдумы Николай Валуев призвал российских спортсменов серьезно относиться к своим высказываниям на фоне противостояния с Западом, передает «Матч ТВ».

«Недавно сам я видел, что в сборной ребят инструктировали о провокациях. Некоторые восприняли это с ухмылкой. Ребята, следите за своим языком. Если вы говорите, то будьте добры, понимайте последствия», — сказал Валуев.

17 июля олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в МОК.

Исинбаева также является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной чемпионкой мира в помещении. Кроме того, он — чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. Исинбаева поставила 28 мировых рекордов.

Ранее в мэрии Волгограда прокомментировали причину иска против Исинбаевой.