«Сам пошел на борьбу»: Крикунов объяснил ситуацию со службой в армии вратаря Федотова

Бывший главный тренер московского «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов в интервью Legalbet заявил, что вратарь ЦСКА Иван Федотов попал в армию из-за рычага давления на него.

«Федотов сам закусил удила и пошел на борьбу. Ему просто показали, вот и пришлось год отслужить. А так-то надо просто служить или быть в институте на военной кафедре — и все.

Стоит ли использовать такой рычаг давления на других игроков? Такого рычага практически никто не имеет, только ЦСКА и СКА, может быть», — заявил Крикунов.

9 июля Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, который 26-летний хоккеист заключил после демобилизации из Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что IIHF выступит по ситуации с вратарем ЦСКА Иваном Федотовым.