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Форвард «Торпедо» сравнил жизнь в США и России

Нападающий «Торпедо» Рейна заявил, что Россия лучше США

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Нападающий московского «Торпедо» Йорди Рейна в интервью «РБ Спорт» сравнил жизнь в России и США.

По его мнению, жизнь в России лучше, чем за океаном.

«Какая страна лучше — США или Россия? Безусловно, Россия! Я сейчас живу в Москве и мне тут комфортнее.

Все в этом городе дорогое. Мне нравится мой район, все удобно, люблю высокие здания», — заявил Рейна.

24 июля в матче второго тура Первой лиги «Торпедо» на выезде переиграло «Химки». Игра завершилась минимальной победой команды под руководством Жозепа Клотета со счетом 2:1.

После двух туров «автозаводцы» идут на третьем месте в турнирной таблице первенства, имея в своем активе шесть очков.

Ранее сборная Мали отказалась в сентябре сыграть против сборной России

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