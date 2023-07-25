Форвард «Торпедо» сравнил жизнь в США и России

Нападающий московского «Торпедо» Йорди Рейна в интервью «РБ Спорт» сравнил жизнь в России и США.

По его мнению, жизнь в России лучше, чем за океаном.

«Какая страна лучше — США или Россия? Безусловно, Россия! Я сейчас живу в Москве и мне тут комфортнее.

Все в этом городе дорогое. Мне нравится мой район, все удобно, люблю высокие здания», — заявил Рейна.

24 июля в матче второго тура Первой лиги «Торпедо» на выезде переиграло «Химки». Игра завершилась минимальной победой команды под руководством Жозепа Клотета со счетом 2:1.

После двух туров «автозаводцы» идут на третьем месте в турнирной таблице первенства, имея в своем активе шесть очков.

Ранее сборная Мали отказалась в сентябре сыграть против сборной России