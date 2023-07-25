«Симпатичная»: подписчики оценили новое фото теннисистки Рыбакиной с отдыха в Италии

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Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая на международных турнирах Казахстан, в своих социальных сетях опубликовала новое фото из Италии, где в настоящий момент проводит отпуск.

Спортсменка предстала перед подписчиками в белом платье, сидя на кресле перед обеденным столом.

Поклонники теннисистки положительно отреагировали на новый пост от нее, оставив несколько комплиментарных комментариев под ним.

Рыбакина родилась в Москве, а в 2018-м получила казахстанское гражданство. В прошлом году она победила на Уимблдоне, став первой представительницей Казахстана, сумевшей выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.

В июне 2023 года Рыбакина досрочно завершила выступление на Открытом чемпионате Франции — «Ролан Гаррос», сославшись на травму.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев опроверг обвинения своей бывшей девушки о домашнем насилии.