Вяльбе ввела ограничение на переход в другие спортивные федерации для российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью ТАСС заявила, что не изменила своего мнения насчет желающих сменить спортивное гражданство лыжников.

По ее словам, запрет на переход под юрисдикцию других национальных лыжных федераций действует для членов сборной страны.

«Если это член сборной России, то я не дам такое согласие.

Что касается <занимающихся лыжными гонками> детей, если родители уехали <за границу>, то что теперь?» — заявила Вяльбе.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона.

22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23. О возможном снятии ограничений на данный момент информации нет.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что россияне не будут выступать без национальных символов.