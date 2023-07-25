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Экс-игрок «Зенита» рассказал, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ после отъезда Малкома

Экс-игрок «Зенита» Хомуха считает, что кто-то из футболистов петербургского клуба забьет больше всех голов в РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха считает, что есть футболисты, способные стать лидерами чемпионата после ухода Малкома. Его слова передает «Матч ТВ».

«Думаю, и в «Зените» остались футболисты, которые могут взять пальму лидерства, и в «Спартаке» Квинси Промес неплохо себя проявлял. Свято место пусто не бывает. Появится новый футболист, который возьмет эту функцию на себя.

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ? Мне кажется, кто‑то из футболистов «Зенита», — сказал Хомуха.

В «Зените» подтвердили переход Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Игрок пропустил первый тур нового сезона, проведя игру против «Пари Нижний Новгород» в запасе.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.

В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром российского чемпионата. Малком забил 23 мяча (два с пенальти). На три гола меньше у игрока «Спартака» Квинси Промеса.

Ранее экс-игрок «Локомотива» назвал две причины, по которым Малком выбрал Саудовскую Аравию.

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