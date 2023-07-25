Экс-игрок «Зенита» рассказал, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ после отъезда Малкома

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха считает, что есть футболисты, способные стать лидерами чемпионата после ухода Малкома. Его слова передает «Матч ТВ».

«Думаю, и в «Зените» остались футболисты, которые могут взять пальму лидерства, и в «Спартаке» Квинси Промес неплохо себя проявлял. Свято место пусто не бывает. Появится новый футболист, который возьмет эту функцию на себя.

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ? Мне кажется, кто‑то из футболистов «Зенита», — сказал Хомуха.

В «Зените» подтвердили переход Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Игрок пропустил первый тур нового сезона, проведя игру против «Пари Нижний Новгород» в запасе.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.

В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром российского чемпионата. Малком забил 23 мяча (два с пенальти). На три гола меньше у игрока «Спартака» Квинси Промеса.

Ранее экс-игрок «Локомотива» назвал две причины, по которым Малком выбрал Саудовскую Аравию.