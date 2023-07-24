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Мбаппе будет год сидеть на скамейке «ПСЖ» в качестве наказания

Испанское СМИ Relovo сообщило, что футболист Мбаппе согласился на роль запасного футболиста «ПСЖ»

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BENOIT TESSIER/Reuters

Нападающий Киллиан Мбаппа отказался переходить из французского «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль», несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере, передает Relovo.

Форвард согласился весь следующий сезон провести в ПСЖ на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским «Реалом».

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.

Ранее во Франции осудили решение исключить Мбаппе из состава «ПСЖ».

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