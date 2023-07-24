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Англоязычные фанаты MMA высмеяли российского бойца за фото с книгой в руках

Англоязычные фанаты MMA высмеяли бойца Ислама Махачева за фотографию с книгой в руках

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islam_makhachev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Англоязычные фанаты смешанных единоборств (ММА) высмеяли российского бойца Ислама Махачева за то, что он выложил в своих соцсетях фотографию с книгой в руках.

«Я уверен, что ты не читаешь, когда тебя фотографируют», — написал один из пользователей.

Другой комментатор предположил, что Махачев читает книгу о том, как победить Чарльза Оливейру.

«У него книга в руках? Это интересно», — написал еще один подписчик.

Махачев 22 октября 2022 года встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием и завоевал титул. Махачев и Оливейра проведут ответный поединок на турнире UFC 294 21 октября.

Оливейра свой последний бой провел в июне этого года против представителя Венгрии Бенеила Дариуша. Победу одержал бразильский боец. Всего на его счету 44 поединка в UFC, 34 из которых завершились его победой.

Ранее Махачев ответил Александру Волкановски на обвинения в уклонении от реванша.

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