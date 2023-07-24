Футболист «Спартака» об уходе Малкома из «Зенита»: у них найдутся другие провокаторы

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход из петербургского «Зенита» форварда Малкома, передает «РБ Спорт».

«Слышал ли, что из «Зенита» уходят провокаторы? Найдутся другие», — сказал Соболев.

В одном из интервью в прошлом сезоне Соболев назвал игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо провокаторами.

В понедельник, 24 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что форвард команды Малком будет продан в саудовский «Аль-Хиляль». Медведев отметил, что трансферное соглашение подписано. Сумма сделки составит €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24.

Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». В составе сине-бело-голубых он провел 109 матчей во всех турнирах и забил 42 мяча. Помог команде одержать по четыре победы в чемпионате и Суперкубке России, также завоевал Кубок страны.

Ранее ветеран «Зенита» назвал уход Малкома потерей для чемпионата.