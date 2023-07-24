Жена Буре показала большую грудь

Алина Буре, супруга бывшего российского хоккеиста Павла Буре, в социальных сетях поделилась фотографией, на которой крупным планом изображена ее грудь.



«Вчера немного подкоптилась», — написала 37-летняя Буре.

Алина Буре (в девичестве Хасанова. — «Газета.Ru») и Павел Буре знакомы с 2004 года. Свадьбу пара решила сыграть в США, торжественная церемония состоялась в октябре 2008 года. На следующий год возлюбленные приняли решение отметить торжество в России, пригласив для этого порядка трехсот гостей.

Алина Буре родила троих детей — в 2013, 2015 и 2018 годах.

Большую часть времени Буре проводит в Майами, где проживает по сей день.

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