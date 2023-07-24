«По всем компонентам он был лучше»: экс-теннисист Ольховский о победе Рублева на турнире в Бостаде

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze заявил, что Андрей Рублев по праву победил в финальном матче турнира серии АТР-250 в Бостаде.

По его словам, Рублев во всех компонентах превзошел своего оппонента, норвежца Каспера Рууда.

«Первая подача у Андрея чуть ли не под 80% летела сегодня, что говорит об очень хорошем проценте! И выигрыш с первой подачи высок!

И по игре Андрей выглядел намного стабильнее, увереннее, острее и лучше. Он почти по всем компонентам превзошел Каспера», — заявил Ольховский.

Игра продлилась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:0. Рублев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Ранее вице-президент ФТР Алексей Селиваненко заявил, что Андрей Рублев получает удовольствие от игры на грунте.