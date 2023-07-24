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«Он отлично провел весь турнир»: в ФТР объяснили победу Рублева в Бостаде

Вице-президент ФТР Селиваненко заявил, что Рублев получает удовольствие от игры на грунте

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Dylan Martinez/Reuters

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в беседе с Vprognoze прокомментировал победу Андрея Рублева на турнире серии АТР-250 в Бостаде.

По его словам, российский спортсмен в данный момент получает истинное наслаждение от игры в теннис.

«Андрей отлично провел весь турнир, обыграв по ходу сильных соперников. Видно, что ему нравится играть на грунте, и что он получает удовольствие.

Сезон любого теннисиста состоит из нескольких отрезков, сколько каждый отрезок длится — зависит от нескольких факторов, которые спрогнозировать нереально», — заявил Селиваненко.

В решающей игре за трофей россиянин в двух сетах переиграл норвежца Каспера Рууда. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу Рублева.

Игра продлилась 1 час 33 минуты. Рублев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Ранее Андрей Рублев признался, что у него не было мотивации играть в финале турнира в Бостаде.

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