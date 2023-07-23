Карпин о запрете «Ростову» регистрировать новых игроков: все коту под хвост

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на регистрацию клубом новых игроков, отметив, что это решение повлияло на подготовку команды к игре Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», передает «Матч ТВ».

«На подготовку это повлияло. На тренировках, если учитывать контрольные матчи, состав, который был, то все хорошо. Но это было до сегодняшнего дня, на данный момент все коту под хвост», — сказал Карпин.

«Ростов» играет с «Факелом» на своем поле 23 июля. Сейчас идет второй тайм. На 17-й минуте встречи Евгений Марков вывел «Факел» вперед. Еще до перерыва Максим Осипенко сравнял счет. А сразу после перерыва Роман Тугарев вывел «Ростов» вперед.

В прошлом розыгрыше РПЛ «Ростов» занял четвертое место. «Факел» финишировал на 14-й строчке.

Ранее футболист «Зенита» Малком назвал двух главных конкурентов клуба в РПЛ.