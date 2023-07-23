На «Матч ТВ» извинились за шутку о «Спартаке»

Креативный директор «Матч ТВ» Илья Кузнецов извинился в своем Telegram-канале за шутку в Telegram телеканала о московском «Спартаке».

Болельщикам «Спартака» предложили с 1-го по 10-й тур использовать картинку с текстом «Спартак» обязательно выиграет чемпионат». На вторую треть сезона предлагалось использовать надпись «Еще есть шансы в борьбе на золото, догоним». На концовку сезона был предложен текст «В следующем году «Спартак» обязательно выиграет чемпионат».

«Спартак», во-первых, лично я прошу простить и не обижаться. Во-вторых, кто хочет об этом говорить – как я уже написал, вопросы ко мне, а не к моим коллегам», — написал Кузнецов, отметив, что пост получился паршивым.

В эти минуты «Спартак» играет матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее экс-футболист «Зенита» раскритиковал оборону «Спартака».