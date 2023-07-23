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На Украине рассматривают вариант с отказом от бойкота соревнований с участием российских спортсменов

Глава НОК Украины Гутцайт предложил отменить бойкот соревнований с участием российских спортсменов

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Efrem Lukatsky/AP

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил в возможности рассмотреть отмену бойкота соревнований, в которых участвуют спортсмены из России и Белоруссии, передает издание «Общественное».

«Нужно участвовать сейчас во всех квалификационных соревнованиях. Если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпиаду, мы рассматриваем вопрос о возвращении к квалификационным соревнованиям», — сказал Гутцайт.

Также Гутцайт отметил, что неприглашение россиян и белорусов на Игры 2024 года не означает, что спортсмены из этих стран не могут соревноваться в нейтральном статусе.

Весной 2023 года в Министерстве молодежи и спорта Украины сообщили, спортивные федерации страны будут лишены национального статуса, если их атлеты будут участвовать в турнирах, на которых выступают атлеты из России или Белоруссии.

Ранее шахматист Сергей Карякин рассказал о попытке ограбления его дома после поддержки СВО.

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