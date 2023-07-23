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«По сути у нас два отдельных чемпионата»: экс-тренер сборной России об РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Игнатьев заявил, что «Рубин» не будет выглядеть мальчиками для битья

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что казанский «Рубин» достойно показал себя в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».

Но по его мнению, на основании одной только игры нельзя строить далеко идущих выводов.

«В чемпионате 30 игр, прошла всего одна, поэтому какие-то разговоры о том, что будет в конце, нельзя. По сути у нас два отдельных чемпионата — практика показывает, что проигрывая всем и вся осенью, весной можно преобразиться и предстать в совсем другом обличии, как например тот же «Локомотив».

Вчера «Рубин» выглядел хорошо, показывая и хороший футбол, и психологическую уверенность. Поэтому, на данном этапе, можно надеяться, что казанская команда создаст здоровую конкуренцию и не будет выглядеть как мальчики для биться, как те же «Химки» или «Торпедо» в прошлом сезоне РПЛ», — заявил Игнатьев.

Игра «Локомотив» — «Рубин» завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Борис Игнатьев рассказал о своем видении будущего «Зенита» без Малкома и Вендела.

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