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В Госдуме заявили, что не политика стала причиной срыва трансфера Рожерио в «Спартак»

Депутат Свищев заявил, что президент «Сассуоло» оправдывает политикой срыв трансфера Рожерио в «Спартак»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что итальянский «Сассуоло» не смог отпустить защитника Рожерио в «Спартак» из-за коммерческих интересов. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Немного в курсе этой ситуации. Это чисто коммерческая история, просто клубы не смогли договориться о сумме трансфера. Никакой политики, только коммерческие интересы. А президенту «Сассуоло» нужно было как-то оправдаться», — сказал Свищев.

Рожерио играет за «Сассуоло» с 2019 года после перехода из «Ювентуса». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне бразилец провел в Серии А 36 игр, отметившись тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в €5,5 млн.

Этим летом «Спартак» приобрел двух игроков: полузащитника ЦСКА Хесуса Медину и нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда.

Красно-белые проведут свой первый матч нового сезона 23 июля против «Оренбурга». Встреча пройдет в Москве, начало в 17:30.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведет с «Зенитом» переговоры о переходе игрока.

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