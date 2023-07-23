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Тренер Овчинников назвал московскую команду, показывающую самый интересный футбол

Тренер Овчинников заявил, что «Локомотив» показывает самый интересный футбол среди московских команд

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Владимир Родионов/РИА Новости

Бывший главный тренер ряда отечественных клубов Валерий Овчинников отметил интересный футбол в исполнении московского «Локомотива» в новом сезоне. Его слова передает Legalbet.

«Самый интересный футбол среди московских команд, конечно, показывает «Локомотив». Особенно, если брать вторую часть прошлого чемпионата. Они умудрились из такой ямы выбраться. Тот же ЦСКА, скорее, показывал стабильную игру», — сказал Овчинников.

«Локомотив» 22 июля сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 2:2. Голами в составе московской команды отметились Наир Тикнизян и Вильсон Изидор. В следующем туре железнодорожники сыграют с «Факелом» в Воронеже.

Первый тур нового сезона завершится сегодня: «Спартак» сыграет с «Оренбургом», «Ростов» — с «Факелом», а «Сочи» — с «Балтикой».

В минувшем сезоне петербургский «Зенит» стал чемпионом России. Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак». «Локомотив» стал восьмым.

Ранее стал известен прогноз экс-тренера сборной России на сезон для «Локомотива».

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