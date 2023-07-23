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«Динамо» близко к завершению сделки с итальянским клубом по трансферу Захаряна

Полузащитник «Динамо» может перейти в итальянский «Лацио»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Московское «Динамо» ведет активные переговоры с «Лацио» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна, сделка близка к завершению. Об этом сообщает Sport24.

В прошлом сезоне Захарян сыграл в чемпионате России 27 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

В январе стало известно о сохранении интереса «Челси» к россиянину, однако он больше не является для англичан приоритетным вариантом. С момента прихода к власти Тодда Боули клуб потратил более полумиллиарда фунтов стерлингов на трансферы игроков.

Этим летом сразу два голландским клуба заинтересовались российским полузащитником, это «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

21 июля «Динамо» уступило «Краснодару» в матче открытия нового сезона. Захарян провел весь матч, не отметившись результативными действиями.

Ранее «Зенит» объявил о переходе иностранного защитника.

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