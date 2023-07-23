Экс-наставник сборной России обозначил ключевую проблему «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что столичному «Локомотиву» придется решать проблемы в игре защитников.

Специалист обозначил недостаток мастерства у команды в этом компоненте по итогам матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

Проявились проблемы в игре в обороне у «Локомотива». Не было четкого понимания, как команде действовать при контратаках «Рубина».

При срыве атак «железнодородников» гости переходили в контрнаступление, заставляя немногочисленных защитников соперника врасплох. Это единственная вещь, которую надо будет Галактионову исправлять.

В целом, «Локомотив» создал много моментов и в конечном счете смог сравнять счет. И территориальное, и игровое преимущество было у хозяев, как и контроль мяча», — заявил Игнатьев.

Игра «Локомотив» — «Рубин» завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Борис Игнатьев назвал то, чем его удивил «Рубин» в матче с «Локомотивом».