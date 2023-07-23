Чемпион ОИ Рылов признался, что может понять сменивших гражданство российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов в интервью «Матч ТВ» рассказал о своем отношении к смене гражданства российскими спортсменами.

«Каждый делает свой выбор и осуждать за это не буду. Каждый стремиться к олимпийской медали и для него это смысл жизни. Осуждать смысла нет, жизнь покажет, кто сделал правильный выбор.

Отказываться от страны ради своей личной выгоды я не готов. При этом выбор других, обстоятельства могу понять — люди всю жизнь работали. Винить их за то, что они хотят соревноваться не стоит», — сказал Рылов.

22 апреля Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации сроком на девять месяцев из-за его участия в митинг-концерте в «Лужниках».

25-летний россиянин на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

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