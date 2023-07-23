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Глава ФСБР Мамиашвили об Исинбаевой: зачем мы с цепи срываемся?

Глава Федерации спортивной борьбы России призвал не срываться с цепи, говоря об Исинбаевой

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили признался, что ему понятно, что имела в виду Елена Исинбаева, говоря о формальном характере ее воинских званий. Его слова передает ТАСС.

«У меня погоны полковничьи на самом видном месте лежат, и я хочу, чтобы мои потомки ими гордились, но я за танком не бегал, языков не брал. Какой из меня боевой офицер? Я решал задачи, которые ставило передо мной командование, на спортивной площадке. И Исинбаева тоже. Да, сказала неаккуратно, но мы-то зачем с цепи срываемся? Я не собираюсь выступать ничьим адвокатом, но мне понятно, что Елена имела в виду, говоря о «формальности» ее службы», — сказал Мамиашвили.

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК).

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

В ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

Ранее чемпионка мира Богословская раскритиковала хейтеров олимпийской чемпионки Исинбаевой.

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