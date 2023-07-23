Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белорусский игрок «Вашингтона» рассказал о важном совете Овечкина

Белорусский игрок «Вашингтона» Протас рассказал, что Овечкин советовал быть наглее

close
100%
Reuters

Белорусский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас в эфире YouTube-канала «Хоккейная варка» рассказал, как на него повлиял разговор с капитаном «столичных», российским хоккеистом Александром Овечкиным.

«Был момент, когда мы вдвоем остались поговорить. Речь зашла про хоккей. Он сказал, что с моим характером надо быть наглее, смелее. Не то чтоб я стеснительный… Но сейчас понимаю, что это, возможно, где-то помешало мне закрепиться», — рассказал Протас.

Белорусский игрок выступает за основной состав «Вашингтона» два сезона.

В сезоне-2022/23 россиянин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее в США представили Овечкина в образе супергероя.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях