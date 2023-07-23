Белорусский игрок «Вашингтона» рассказал о важном совете Овечкина

Белорусский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас в эфире YouTube-канала «Хоккейная варка» рассказал, как на него повлиял разговор с капитаном «столичных», российским хоккеистом Александром Овечкиным.

«Был момент, когда мы вдвоем остались поговорить. Речь зашла про хоккей. Он сказал, что с моим характером надо быть наглее, смелее. Не то чтоб я стеснительный… Но сейчас понимаю, что это, возможно, где-то помешало мне закрепиться», — рассказал Протас.

Белорусский игрок выступает за основной состав «Вашингтона» два сезона.

В сезоне-2022/23 россиянин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее в США представили Овечкина в образе супергероя.