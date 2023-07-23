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Тренер «Спартака» Абаскаль восхитился Москвой после года жизни в России

Тренер «Спартака» Абаскаль: могу сказать о России только добрые слова

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Александр Ступников/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака», испанец Гильермо Абаскаль, говоря о своих эмоциях после года жизни в России, заявил, что Москва — это город, полный красоты и жизни, что вдохновляет его. Слова специалиста приводит пресс-служба красно-белых.

«Я могу сказать о России только добрые слова. Во-первых, Москва — невероятный город в плане комфорта жизни, здесь есть буквально все. Я получаю удовольствие от того, что вижу, когда еду по Москве на машине или прогуливаюсь. И я очень часто встречаю здесь вдохновляющих людей», — заявил Абаскаль.

Испанский специалист возглавил красно-белых перед стартом прошлого сезона. Первый матч под его руководством «Спартак» проиграл», разгромно уступив «Зениту» в Суперкубке России.

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» замкнул тройку лучших. За 30 туров команда набрала 54 очка и уступила петербургскому «Зениту», который завоевал пятое чемпионство подряд, 16 баллов.

Новый сезон чемпионата России «Спартак» начнет домашним матчем против «Оренбурга». Игра состоится 23 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее Абаскаль назвал основные причины неудач команды.

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