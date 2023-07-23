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Экс-тренер «Ростова» рассказал, кому пойдет на пользу уход Малкома из «Зенита»

Экс-тренер «Ростова» Балахнин назвал ослаблением уход бразильца Малкома из «Зенита»

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии «Евро-Футбол.Ру» заявил, что уход бразильского футболиста Малкома ослабил петербургский «Зенит», что сыграет на руку его конкурентам — в первую очередь московским ЦСКА и «Спартаку».

«Это все равно ослабление «Зенита» и повышение шансов конкурентов. Кто это будет? Трудно об этом пока говорить, вероятнее всего, ЦСКА или «Спартак». Надо отталкиваться от того, как команды начнут сезон. Мы ведь не видели ясности…», — сказал Балахнин.

СМИ сообщали, что Малком может перейти в саудовский «Аль-Хиляль», однако пока переговоры между сторонами стоят на паузе.

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Пари НН» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный тренер петербуржцев Сергей Семак объяснил это тем, что футболиста решили поберечь и обезопасить от всяких рисков, пока идут переговоры о его трансфере.

Ранее голкипер «Зенита» Михаил Кержаков ответил, при каком условии нужно продать Малкома.

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