Чесноков о недопуске Звонаревой на турнир в Польшу: какую опасность она представляет?

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков назвал смешным недопуск россиянки Веры Звонаревой на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Польше. Слова Чеснокова приводит ТАСС.

«Какую угрозу она вообще представляет? Для меня это провокация. Для польских зрителей это потеря, все-таки Вера выигрывала в паре турниры «Большого шлема», играла в финале в одиночке. Может, она бы и не выиграла ничего там, но это звезда спорта и многие любители спорта ее любят и помнят», — заявил Чесноков.

22 июля польские пограничники не пустили Звонареву в страну на турнир WTA. Звонарева пыталась въехать в Польшу по визе, выданной Францией, рейсом из Белграда в Варшаву. В Министерстве внутренних дел заявили, что Звонареву не пустили в Польшу по соображениям государственной и общественной безопасности.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

Ранее в Госдуме предложили лишить турнир в Польше статуса WTA за недопуск Звонаревой.