В Госдуме предложили лишить турнир в Польше статуса WTA за недопуск Звонаревой

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на новость о том, что российскую теннисистку Веру Звонареву отказались впускать в Польшу для участия в турнире Женской теннисной ассоциации, передает ТАСС.

«WTA должна лишить турнир в Польше статуса. Каждая страна-организатор спортивных соревнований берет на себя обеспечение визовых вопросов и безопасности. В данном случае это обеспечено не было», — сказал Свищев.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

В 2022 году теннисисты из России и Белоруссии были вынуждены пропустить Уимблдон из-за того, что организаторы запретили им участвовать в турнире. В 2023 году запрет был снят.

Ранее Звонарева выиграла парный турнир в Лионе.