Иностранный новичок «Рубина» одним словом оценил уровень РПЛ

Полузащитник казанского «Рубина» Угочукву Уве остался доволен уровнем Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Уровень РПЛ — хороший. Выше той лиги, в которой я играл до этого. Я надеюсь и верю, что скоро адаптируюсь к РПЛ», — сказал Уве.

Уве является уроженцем Нигерии, но всю карьеру он провел в Армении. С 2020-го по 2023-й он провел в «Урарту».

В матче первого тура РПЛ «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Уже на третьей минуте матча счет открыл футболист «Рубина» Мирлинд Даку. Через 20 минут счет сравнял Наир Тикнизян. Через 13 минут после перерыва Джоэль Фамейе вывел казанцев вперед, но под самый занавес матча Вильсон Изидор восстановил равновесие в счете.

Ранее экс-футболист московского ЦСКА не исключил переход в столичный «Спартак».