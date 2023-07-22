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«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» в первом матче после возвращения в РПЛ

«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» в первом туре РПЛ

Казанский «Рубин» в первом туре Российской премьер лиги (РПЛ) на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом».

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Уже на третьей минуте матча счет открыл футболист «Рубина» Мирлинд Даку. Через 20 минут счет сравнял Наир Тикнизян. Через 13 минут после перерыва Джоэль Фамейе вывел казанцев вперед, но под самый занавес матча Вильсон Изидор восстановил равновесие в счете.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» сыграет на выезде против воронежского «Факела». Встреча состоится 30 июля. Команды выйдут на поле в 17.30 по московскому времени.

«Рубин» на своем поле примет «Оренбург». Команды выйдут на поле 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял восьмое место в РПЛ. «Рубин» стал победителем Первой лиги.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин назвал неожиданного претендента на золото РПЛ.

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