Неизвестный приставал к 15-летней девочке возле магазина в Новосибирске

Инцидент произошел 1 января около магазина на улице Софийской, пьяный мужчина приставал к школьнице, от злоумышленника несовершеннолетнюю спасла мать. Об этом сообщает «НГС».

О произошедшем в социальны сетях рассказал отец девочки. По его словам, 15-летняя дочь вместе с матерью заходила в торговую точку, когда к ней начал приставать незнакомый мужчина. Он хватал ребенка за руки и пытался уговорить ее пойти с ним.

Девочка забежала в магазин, от приставаний злоумышленника ее защитила мать. К моменту прибытия отца подростка на место происшествия, неизвестный скрылся. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что информация о произошедшем в полицию поступала, проводится проверка.

До этого в Ульяновске массажист, домогавшийся школьницы, получил 8,5 лет колонии. Мужчина, работавший в одном из салонов красоты Засвияжского района, разместил объявление о поиске моделей в возрасте от 14 до 16 лет для отработки массажных техник. На объявление откликнулась 15-летняя школьница, во время сеанса массажист приставал к ребенку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калуге мужчина надругался над девочкой в подъезде.