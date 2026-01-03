Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Неизвестный приставал к 15-летней девочке возле магазина в Новосибирске

«НГС»: в Новосибирске мужчина приставал к школьнице возле магазина
Global Look Press

Инцидент произошел 1 января около магазина на улице Софийской, пьяный мужчина приставал к школьнице, от злоумышленника несовершеннолетнюю спасла мать. Об этом сообщает «НГС».

О произошедшем в социальны сетях рассказал отец девочки. По его словам, 15-летняя дочь вместе с матерью заходила в торговую точку, когда к ней начал приставать незнакомый мужчина. Он хватал ребенка за руки и пытался уговорить ее пойти с ним.

Девочка забежала в магазин, от приставаний злоумышленника ее защитила мать. К моменту прибытия отца подростка на место происшествия, неизвестный скрылся. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что информация о произошедшем в полицию поступала, проводится проверка.

До этого в Ульяновске массажист, домогавшийся школьницы, получил 8,5 лет колонии. Мужчина, работавший в одном из салонов красоты Засвияжского района, разместил объявление о поиске моделей в возрасте от 14 до 16 лет для отработки массажных техник. На объявление откликнулась 15-летняя школьница, во время сеанса массажист приставал к ребенку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калуге мужчина надругался над девочкой в подъезде.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27552445_rnd_4",
    "video_id": "record::9d5a1a69-eeda-4077-9788-a49707f8fa6e"
}
 
Теперь вы знаете
7 игр, которые прокачают навыки для бизнеса или карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+